Тольяттинский «Акрон» покинули пять футболистов

Все пятеро продолжат карьеру в других командах. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Тольяттинский «Акрон» объявил, что команду покинули пять футболистов. Это Данил Полубояринов, Павел Шакуро, Илья Зуев, Алекс Мацукатов и Данила Сагуткин.

- Павел, Илья и Данила продолжат карьеру в других клубах, а Алекс и Данил вернутся из аренды в «Краснодар» и «Торпедо» соответственно, - говорится в сообщении пресс-службы «Акрона».

Другой футболист красно-черных, который выступал за тольяттинцев на правах аренды, Руслан Апеков продолжит играть за «Акрон». Клуб выкупил 23-летнего нападающего у «Краснодара», которому тот принадлежал.

Напомним, в сезоне 2022/2023 «Акрон» занял девятое место в турнирной таблице Первой лиги. До зоны стыковых матчей тольяттинцев отделили четыре очка.

Однако запомнился «Акрон» в прошлом сезоне в первую очередь своим выступлением в Кубке России, где команда Евгения Калешина выбила из турнира «Аланию» и представителей РПЛ «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак». Оступились тольяттинцы только на первом этапе финала Пути регионов, где проиграли «Краснодару» в серии пенальти.