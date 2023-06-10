Ливень затопил несколько улиц в Самаре 10 июня 2023 года

Ливень прошел в Самаре днем в субботу 10 июня. Фото: скриншот с видео

Ливень, который обрушился на Самару в субботу, 10 июня 2023 года, затопил несколько улиц. Под водой оказались проезжие части на Московском шоссе, улице Самарской и выезд на Московское шоссе в Красноглинском районе.

- Байдарку надо покупать, - иронизируют самарцы в соцсетях. – Ладно на машине, а пешеходы как должны эту реку преодолевать?

Местные жители отметили, что в течение получаса вода ушла с самарских дорог.

Напомним, непогода обрушилась на регион днем 10 июня. В Самаре и Тольятти были ливни, а местами в области прошел град.

В воскресенье, 11 июня 2023 года, синоптики Приволжского УГМС обещают кратковременный дождь и грозу. При этом похолодает: ночью будет в районе +11… +13, днем +18… +20.