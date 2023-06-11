Ветер продолжит бушевать в Самарской области 11 июня

Жителям региона рекомендуется ограничить выход из зданий. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В воскресенье, 11 июня, днем в Самарской области все еще будет бушевать сильный ветер. Консультация получена от ФГБУ «Приволжское УГМС».

— Объявлен желтый уровень опасности. Местами ожидается усиление ветра, порывы достигнут 15-20 м/с, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Чтобы избежать несчастных случаев, при усилении ветра жителям региона рекомендуется ограничить выход из зданий и поставить транспортные средства в гараж. Если сильный ветер застал на улице, нужно укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.

Нельзя прятаться от ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями, под линией электропередач. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

Напомним, уже третий день в регионе бушует непогода. Крупный град, гроза и шквалистый ветер задержались в Самарской области.

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