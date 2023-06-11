Уличное кафе загорелось в парке Победы Тольятти рано утром 11 июня 2023

Местные жители предполагают, что все дело в поджоге. Фото: "Главный по новостям Тольятти"
В воскресенье, 11 июня 2023 года, рано утром в Автозаводском районе Тольятти произошел пожар. Примерно в 04:00 в парке Победы огнем охватило здание.
— В парке загорелось уличное кафе. Скорее всего, это может быть поджог, — отметили очевидцы в одном из телеграм-каналов города.
Судя по видеокадрам, сильный огонь полыхал в самом здании, где продавали еду, на рядом стоящие лавки, столы и зонтики он не перекинулся. На месте ЧП работали пожарные подразделения.
В настоящий момент подробности, обстоятельства и причины пожара неизвестны. Их предстоит установить специалистам.
Напомним, в мае этого года в Тольятти страшный пожар вспыхнул на заводе дверей Ferroni, тушение осложнялось тем, что в гидрантах не было воды, а бойлеры везли с соседних предприятий.
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