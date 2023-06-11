Серьезные пробки образовались на выездах из Самары 10 июня

Пробки начались еще с пятницы, 9 июня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 10 июня 2023 года, на выездах из Самары образовались гигантские пробки. Из-за количества желающих выехать за город в выходной день движение оказалось сковано.

Местные жители отмечали, что заторы на дороге были, начиная с ТЦ «Империя» и вплоть до ТЦ «МЕГА», а также с ТЦ «Аврора», захватывая Южный мост, вплоть до ТЦ «Амбар». Тем временем судя по данным Яндекс.Карт, пробки достигали 9 баллов.

При движении из города скорость на скованных участках не превышала 10 км/ч. Пробки начались еще с пятницы, 9 июня, когда после работы местные жители только начинали выдвигаться за город, а своего пика достигли уже в субботу.

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