Инициативу по восстановлению памятника Александру II обсудили в Самаре

По итогам встречи Дмитрий Азаров поручил профильным ведомствам взять вопрос на отработку. Фото: Яндекс.Карты

В субботу, 10 июня, в Самаре прошла встреча губернатора Дмитрия Азарова и инициаторов проекта по восстановлению памятника императору Александру II на площади Революции. С 1927 года и до сих пор на постаменте императорского памятника установили скульптуру Ленина.

— Я с памятниками не воюю и считаю неправильным их снос. Это все наша история. А вот предложение установить памятник в другом месте уместно обсудить, тем более, это общественная инициатива, — сказал глава региона.

На встрече присутствовали почетный гражданин Самарской области, а также историк и главный библиограф областной научной библиотеки. Они привели ряд аргументов в пользу восстановления монумента и уникальности фигуры Александра II как самарского памятника.

Отмечается, что раньше в Поволжье это был самый красивый и реалистичный памятник Александру II, поэтому будет значимо, если Самара вновь обретет свою дореволюционную визитную карточку, а памятник станет одной из точек притяжения на туристической карте города.

Для установки восстановленного монумента предлагается выбрать новое подходящее место и не трогать памятник Ленину на площади Революции. Планируется, что в случае принятия решения восстановить памятник Александру II, работы будут проводиться на спонсорские средства.

По итогам встречи Дмитрий Азаров поручил профильным ведомствам взять вопрос на отработку для дальнейшего рассмотрения вместе с общественностью и заинтересованными сторонами.

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