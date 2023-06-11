В Самаре обсудили снижение аварийности и повышение безопасности на дорогах

В этом году на 173 участках усовершенствуют светофорное регулирование. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре прошло заседание городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. На нем обсуждалась ликвидация очагов аварийности на дорогах и меры для повышения безопасности дорожного движения.

— В этом году на 173 участках, в 20 из которых высокая концентрация ДТП, усовершенствуют светофорное регулирование, оснастят дорожными знаками и пешеходными ограждениями, обновят разметку, — рассказали в администрации Самары.

Сейчас семь аварийно-опасных участков охвачены работами. Еще по четырем адресам ведутся подготовительные мероприятия. Также обсуждалось состояние аварийности на общественном транспорте. В этом году зарегистрировано уже 48 таких ДТП.

В перспективе в Самаре хотят открыть на базе центра организации дорожного движения центр диспетчеризации, мониторинга и управления транспортными потоками. Это должно улучшить организацию движения в городе. Регулируются и вопросы, которые касаются СИМ. Уже определили зоны, где разрешено и запрещено движение на них.

На заседании поставили задачу до начала августа справиться с нанесением разметки. Чтобы снизить количество ДТП с участием детей решили усилить соответствующие направления деятельности. Профилактические мероприятия предусмотрены в школьных лагерях и на площадках «Лаборатория безопасности».

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