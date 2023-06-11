Житель Самары украл с барной стойки сумку работницы кофейни

Сумку с остальным содержимым мужчина спрятал в своей квартире. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В начале мая в Самаре 21-летняя работница кофейни, расположенной в одном из торговых центров, оставила за барной стойкой сумку с деньгами, банковской картой и паспортом. Один из посетителей украл ее.

— Сумма причиненного ущерба оценена в 25 тысяч рублей. Кража попала на запись с камеры видеонаблюдения, установленной в помещении, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские узнали ранее неоднократно судимого за имущественные преступления 41-летнего местного жителя и позднее задержали его на одной из улиц города. В шкафу мужчины обнаружили похищенную сумку.

По его словам, он заметил оставленную без присмотра сумку, убедился, что за ним никто не наблюдает, и спрятал ее под свою кофту. Денежные средства самарец уже успел потратить на личные нужды, а сумку с остальным содержимым спрятал в своей квартире.

В настоящий момент расследование уголовного дела окончено и направлено в суд для рассмотрения по существу. Похищенную сумку вернули законной владелице.

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