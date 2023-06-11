В кинотеатре на самарской набережной покажут мультики в детский день 11 июня

Вечером можно будет посмотреть фильм «Батя» 2020 года. Фото: "Самарская набережная"

В воскресенье, 11 июня, в Самаре в кинотеатре под открытым небом «Филин» состоится детский день. Возле Ладьи на Софийской набережной Волги для маленьких зрителей и их родителей будут показывать мультфильмы.

Согласно расписанию в официальном сообществе Вконтакте «Самарская набережная», с 18:00 до 18:50 на экранах покажут «По щучьему веленью» (1984 год, 0+), «Каникулы Бонифация» (1965 год, 0+), «Ежик в тумане» (1975 год, 0+).

С 19:00 до 20:50 будет идти картина «Рыбка Поньо на утесе» (2008 год, 0+), а с 21:00 до 22:30 можно будет посмотреть фильм «Батя» (2020 год, 16+).

Организаторы отмечают, что в связи с ветром и нежаркой погодой, всем желающим прийти на показы рекомендуется захватить с собой пледы, горячий чай и куртки.

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