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НовостиОбщество11 июня 2023 11:40

Расписание речного транспорта изменится в Самаре в День России

Речные рейсы будут выполняются по расписанию воскресенья
Ирина СИНЕГУБОВА
В остальные дни рейсы выполняются в соответствии с установленным расписанием.

В остальные дни рейсы выполняются в соответствии с установленным расписанием.

Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В понедельник, 12 июня 2023 года, в Самаре изменится расписание движения речного транспорта. Об этом сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.

— В этот день расписание изменится согласно порядку работы пассажирских транспортных линий на период выходных и праздничных дней. Коррективы связаны с Днем России, — рассказали в пресс-службе предприятия.

Так, 12 июня речные рейсы будут выполняться по расписанию воскресенья. Отмечается, что в остальные дни рейсы выполняются в соответствии с установленным расписанием.

Напомним, также из-за Дня России в центре Самары запретили продажу алкоголя 11 и 12 июня. Запрет будет действовать с 8:00 до 23:00 на ряде улиц. Помимо этого, в городе будут перекрыты улицы.

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