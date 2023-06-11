Отбор суперфиналистов музыкального фестиваля «САМ.ФЕСТ» начался в Самаре 11 июня

Отмечается, что в этом году получилось совсем новое комбо артистов. Фото: Полина Ждановских

В воскресенье, 11 июня 2023 года, в 13:00 на главной сцене Струковского сада начался отборочный концерт финалистов всероссийского фестиваля авторской музыки «САМ.ФЕСТ». Побороться за звание суперфиналиста предстоит 13 группам и артистам.

— В этом году получилось совсем новое комбо артистов. Тут и девушка с арфой, которая вообще не поет, а только играет, и «Хвоя» с фолком, которые уже очень хорошо разогрели зал. Дальше больше и очень разнообразно, я уверен, — отметил продюсер и член жюри САМ.ФЕСТА Андрей Самсонов.

Первым на сцену вышел квартет «Хвоя» из Пензы – девушки-солистки в возрасте от 17 до 21 года своим фольклором и мощными голосами заставили зрителей завороженно себя слушать. Следующими на сцену поднялись донецкие ребята группы TOLK. Во время исполнения зал кричал вместе с артистами.

Привлекло к себе внимание и трио «ДаняДаша» из Екатеринбурга. Солистка удивила своим веселым танцем и неземным голосом, а между песнями философствовала о жизни. Тюменская девушка с псевдонимом Tixi Ti удивила самарскую публику «розовым» рэпом и эксклюзивностью выступления: она исполняет треки из еще не вышедшего альбома.

А исполнение семнадцатилетней Lesa FS было пропитано личными переживаниями и эмоциями и о школьных заботах, и о первой любви, и о последнем звонке. За звание суперфиналиста «САМ.ФЕСТа» сегодня еще будут бороться донецкие группы «Дуглас» и «ПОЛИФОНИЯ», Ольга Максимова из Санкт-Петербурга, Маргарита Аришина из Челябинска, группа TattooIn из Москвы, Лиза Матрешка из Пскова, Самарская группа «КИНЕМО» и ALENA NAI из Санкт-Петербурга.

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