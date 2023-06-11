Появились фото с отбора суперфиналистов «САМ.ФЕСТа» в Самаре

На конкурс поступило более тысячи заявок авторской музыки разных жанров. Фото: Полина ЖДАНОВСКИХ

В воскресенье, 11 июня, в Самаре на главной сцене Струковского сада проходит отборочный концерт финалистов всероссийского фестиваля авторской музыки «САМ.ФЕСТ». Из 13 выступающих только три смогут выступить с известными артистами на площади Куйбышева 12 июня и побороться за главный приз.

Привлекло к себе внимание и трио «ДаняДаша» из Екатеринбурга. Фото: Полина ЖДАНОВСКИХ

Как отметили организаторы фестиваля, на конкурс поступило более тысячи заявок авторской музыки разных жанров: от джаза до рока и фолка. Открыл череду выступлений квартет «Хвоя» из Пензы. Девушки сразу привлекли внимание слушателей своим фольклором и мощными голосами. После них показали, на что способны, донецкие ребята из группы TOLK, их метал поразил всех.

Отбор будет идти весь день до самого вечера. Фото: Полина ЖДАНОВСКИХ

Привлекло к себе внимание и трио «ДаняДаша» из Екатеринбурга. Солистка успевала петь неземным голосом, весело танцевать и философствовала о жизни между песнями. А девушка из Тюмени, выступающая под псевдонимом Tixi Ti, удивила «розовым» рэпом.

Уже успела выступить и 17-летняя Lesa FS, ее исполнение было пропитано личными переживаниями и эмоциями о школьных заботах, первой любви и последнем звонке. Отбор будет идти весь день до самого вечера.

Узнать имена суперфиналистов получится лишь 12 июня. Фото: Полина ЖДАНОВСКИХ

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