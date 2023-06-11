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НовостиОбщество11 июня 2023 13:23

Появились фото с отбора суперфиналистов «САМ.ФЕСТа» в Самаре

Только трое смогут выступить с известными артистами на площади Куйбышева
Авторы (2):
Ирина СИНЕГУБОВА
Полина ЖДАНОВСКИХ
На конкурс поступило более тысячи заявок авторской музыки разных жанров.

На конкурс поступило более тысячи заявок авторской музыки разных жанров.

Фото: Полина ЖДАНОВСКИХ

В воскресенье, 11 июня, в Самаре на главной сцене Струковского сада проходит отборочный концерт финалистов всероссийского фестиваля авторской музыки «САМ.ФЕСТ». Из 13 выступающих только три смогут выступить с известными артистами на площади Куйбышева 12 июня и побороться за главный приз.

Привлекло к себе внимание и трио «ДаняДаша» из Екатеринбурга.

Привлекло к себе внимание и трио «ДаняДаша» из Екатеринбурга.

Фото: Полина ЖДАНОВСКИХ

Как отметили организаторы фестиваля, на конкурс поступило более тысячи заявок авторской музыки разных жанров: от джаза до рока и фолка. Открыл череду выступлений квартет «Хвоя» из Пензы. Девушки сразу привлекли внимание слушателей своим фольклором и мощными голосами. После них показали, на что способны, донецкие ребята из группы TOLK, их метал поразил всех.

Отбор будет идти весь день до самого вечера.

Отбор будет идти весь день до самого вечера.

Фото: Полина ЖДАНОВСКИХ

Привлекло к себе внимание и трио «ДаняДаша» из Екатеринбурга. Солистка успевала петь неземным голосом, весело танцевать и философствовала о жизни между песнями. А девушка из Тюмени, выступающая под псевдонимом Tixi Ti, удивила «розовым» рэпом.

Уже успела выступить и 17-летняя Lesa FS, ее исполнение было пропитано личными переживаниями и эмоциями о школьных заботах, первой любви и последнем звонке. Отбор будет идти весь день до самого вечера.

Узнать имена суперфиналистов получится лишь 12 июня.

Узнать имена суперфиналистов получится лишь 12 июня.

Фото: Полина ЖДАНОВСКИХ

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