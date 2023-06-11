Губернатор Самарской области передал новые автобусы жителям Кинеля

В новых автобусах 19 посадочных мест. Фото: Юлия Рубцова

В Самарскую область поступила очередная партия новых автобусов. В преддверии Дня России, 11 июня, в Кинеле губернатор Дмитрий Азаров передал ключи от восьми новых ПАЗ новейшей модели «Вектор-Некст» для пассажирских перевозок.

— Эти автобусы регион смог приобрести благодаря высокой оценке Самарской области на федеральном уровне и выделению гранта. В этом году все средства мы направили на приобретение транспорта для общественных перевозок, — сказал глава региона.

Отмечается, что автобусный парк в Кинеле сильно износился – некоторые автобусы практически отработали свой ресурс. Теперь городской транспорт обновлен на 90%. Новые автобусы оснащены системой видеонаблюдения, автоинформатором, ГЛОНАС. Их вместимость составляет 71 человек, а количество посадочных мест – 19.

По словам Дмитрия Азарова, работа по обновлению транспорта для общественных перевозок продолжится. Так, до конца года планируется еще приобрети большое количество автобусов, а также электротранспорт для Самары.

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