Появилось видео выступлений авторов песен на отборочном концерте «САМ.ФЕСТа» в Самаре

Только три суперфиналиста смогут выступить с известными артистами на площади Куйбышева. Фото: Полина ЖДАНОВСКИХ

В воскресенье, 11 июня, в Самаре на главной сцене Струковского сада проходит отборочный концерт финалистов всероссийского фестиваля авторской музыки «САМ.ФЕСТ». Всего 13 конкурсантам предстоит показать свой талант перед жюри и выступить с авторскими композициями.

Напомним, только три суперфиналиста смогут выступить с известными артистами на площади Куйбышева 12 июня во время гранд-финала и побороться за главный приз. В понедельник, в 14:00 на сцене выступит группа «Зверобой», с 14:30 до 16:00 будут выступать три суперфиналиста, в 16:00 можно будет увидеть выступление группы «Двадцать», в 17:00 – Дмитрия Маликова, в 18:15 – Ramil’, в 19:30 – Люси Чеботиной, в 20:15 – Вадима Самойлова, в 21:35 – Гарика Сукачева.

Как отметили организаторы фестиваля, на конкурс поступило более тысячи заявок авторской музыки разных жанров: от джаза до рока и фолка. Открыл череду выступлений квартет «Хвоя» из Пензы, следом за ними выступили донецкие ребята из группы TOLK. Привлекло к себе внимание и трио «ДаняДаша» из Екатеринбурга.

Тюменская Tixi Ti удивила слушателей «розовым» рэпом. Уже успела выступить и 17-летняя Lesa FS. Кульминацией гранд-финала и одной из самых ярких особенностей фестиваля станет уникальное пиротехническое мультимедиа шоу. Оно впервые состоится на здании самарского театра оперы и балета в 22:45.

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