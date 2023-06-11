Серьезное ДТП с легковушками произошло на пересечении Физкультурной и Калинина в Самаре

На месте происшествия работают спасатели, медики и полицейские. Фото: "Самара Город"
В воскресенье, 11 июня, в Самаре произошло страшное ДТП. На пересечении улиц Физкультурной и Калинина столкнулись отечественный легковой автомобиль Lada и иномарка Kia.
Судя по кадрам, опубликованным в социальных сетях, иномарку от удара откинуло на тротуар, где она снесла ограждение. По словам очевидцев, есть пострадавшие. На месте происшествия работают спасатели, медики и полицейские. Из отечественной легковушки спасатели, судя по всему, пытаются извлечь водителя.
— Гонки устроили, мимо меня за пару секунд до столкновения пролетели, — написал самарец в комментариях к посту.
В настоящий момент причины и обстоятельства ДТП неизвестны. Специалисты выясняют все подробности. Также пока нет информации о пострадавших.
В настоящий момент причины и обстоятельства ДТП неизвестны. Фото: "СамараДТП"
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