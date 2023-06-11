Ремонт объекта культурного наследия идет на улице Пионерской в Самаре

В этом году ведется замена инженерных коммуникаций исторического здания. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжается капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения, расположенного на улице Пионерской, 82. Об этом сообщает СОВА.

Там находится двухэтажный жилой дом, в котором сейчас есть 11 коммунальных квартир. Обветшалое здание попало в соответствующую областную программу капитального ремонта общего имущества.

В 2022 году у объекта культурного наследия отремонтировали крышу, а в этом году ведется замена инженерных коммуникаций исторического здания. Особое внимание планируется уделить реставрации фасада. Также в планах предусмотрен и ремонт фундамента.

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