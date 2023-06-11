Анна Че из Самары вошла в десятку лучших в вокальном проекте «Звезда»

В музыкальном состязании приняли участие представители всех регионов России. Фото: предоставлено «КП-Самара»

Молодая певица Анна Черноталова из Самары, выступающая под псевдонимом Анна Че, вошла в десятку лучших в вокальном проекте «Звезда». В финале девушка исполнила песню «Ритуальная» Жени Любич.

Напомним, в апреле 2023 на российские телеэкраны вышел новый сезон вокального проекта «Звезда». В музыкальном состязании приняли участие представители всех регионов России. Представлять Самарскую область выпала честь 18-летней певице Анне Черноталовой.

В первом эфире, которые вышел с участием Анны на телеэкраны 15 апреля 2023 года, участница из Самары исполнила одну из песен Даны Соколовой со своей аранжировкой, переработав ее до неузнаваемости.

Жюри по достоинству оценили выступление и поставили Анне Че сто баллов. Девушка является ученицей 11 класса школы «Альтернатива» и участницей детского театра «Искорки».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Упала, но продолжила петь»: Анна Черноталова представит Самарскую область на вокальном проекте «Звезда»

Анна Черноталова из Самары исполнит песню Даны Соколовой на проекте «Звезда» (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.