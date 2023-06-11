Жителям Самары рассказали, что нужно положить в дачную аптечку

Специалисты советуют положить в дачную аптечку 25 пластырей различных размеров. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В преддверии дачного сезона Роскачество рассказало жителям Самары, как собрать дачную аптечку и что точно должно в ней быть.

Важно выбрать подходящий контейнер: он должен быть большим, прозрачным, гибким и водостойким. Также нужно регулярно контролировать содержимое аптечки и сроки годности препаратов.

Специалисты советуют положить в дачную аптечку 25 пластырей различных размеров, марлевые салфетки, рулонный фиксирующий пластырь, стерильные повязки, эластичный бинт, треугольную (косыночную повязку).

Помимо этого, обязательно должны быть гемостатические (кровоостанавливающие) препараты, охлаждающие медицинские пакеты, антисептики (хлоргексидин, мирамистин, перекись водорода, йод), очищающие салфетки, ватные диски, маленькие ножницы, пинцет, одноразовые перчатки.

Также рекомендуется иметь тонометр и термометр, каламин лосьон, гидрокортизоновый крем, противодиарейные препараты, антацидные средства и ингибиторы протонной помпы, сорбенты, антигистаминные препараты от аллергии, жаропонижающие и обезболивающие препараты.

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