В Самаре объявили суперфиналистов «САМ.ФЕСТа – 2023»

Ведущие уже сообщили решение членов жюри после 22:00. Фото: Полина ЖДАНОВСКИХ

Поздним вечером 11 июня в Самаре после отборочного концерта внепланово объявили суперфиналистов всероссийского фестиваля авторской музыки «САМ.ФЕСТ». Об этом стало известно «КП-Самара».

На сцене Струковского сада 13 участников поборолись за звание суперфиналистов. Ранее сообщалось, что трех конкурсантов, которые выступят на главной сцене Самары 12 июня, объявят на гранд-финале «САМ.ФЕСТа». Однако ведущие уже сообщили решение членов жюри после 22:00. Ими оказались совершенно неожиданные номинанты.

Так, победителями стали 17-летняя LESA FS, Ольга Максимова с арфой из Санкт-Петербурга и роковая группа TattooIn из Москвы. В День России, 12 июня, на площади Куйбышева объявят, кто из тройки лучших занял первое место и получит главный приз фестиваля. На данный момент это держится в тайне.

Посмотреть выступления на гранд-финале сможет каждый желающий бесплатно. Согласно программе, опубликованной организаторами, зрителей начнут запускать в 13:30.

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