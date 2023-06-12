Дмитрий Азаров поздравл земляков с важным государственным праздником

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем России 12 июня 2023. Глава региона поздравил земляков с одним из важнейших государственных праздников и отметил особенную важность единения и сплоченности российского народа.

- Этот праздник символизирует тысячелетнюю историю Российского государства, духовно-нравственное, культурное единение нашего многонационального народа, преемственность поколений россиян, наследующих ратную и трудовую славу своих предков. Он вызывает у нас сегодня особые чувства, - отметил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что время после начала СВО показало сплоченность и единение российского народа перед лицом новых угроз и вызовов, а также патриотический настрой жителей всей страны.

- В противостоянии коллективному Западу наша держава лишь укрепила единство, силу и достоинство, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - И большой вклад в достижение главной цели — Победы в сегодняшнем противостоянии — вносит Самарская область. В нашей малой родине, как в капле, отражается вся Россия — ее твердый характер и мощь, широта и простор, героическая история и сплоченность жителей. Это самая лучшая, самая дорогая на свете земля, за судьбу которой мы с вами в ответе. Мы чувствуем неразрывную связь своей судьбы с судьбой Отечества, делаем все для того, чтобы обеспечить опережающее развитие региона. Дорогие земляки, искренне благодарю вас за вклад в решение стоящих перед нашим регионом стратегических задач, а значит в развитие нашей родной страны!