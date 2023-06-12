Дмитрий Азаров в Сергиевском районе встретился с родственниками участников СВО

Родные бойцов СВО поблагодарили главу региона за поддержку. Фото: правительство Самарской области

11 июня жители Сергиевского района отметили две юбилейные даты - 320 лет райцентру и 95 – району. С этими значимыми событиями земляков поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Также перед началом праздничных мероприятий глава региона по традиции встретился с родственниками бойцов СВО. Такие встречи при посещении муниципалитетов Дмитрий Азаров проводит на постоянной основе.

- Это наш святой долг. Обязательно продолжим оказывать дополнительную помощь и нашим защитникам, – отметил Дмитрий Азаров. - Жители Самарской области не просто сопереживают, а стараются помочь нашим бойцам кто чем может, им это очень важно. Это то, что больше всего дает сил.

Родственники бойцов поблагодарили Дмитрия Азарова за постоянное внимание к чаяниям семей и за помощь самим защитникам. Губернатор регулярно бывает в зоне проведения специальной военной операции, чтобы дополнительно передать всем воинским подразделениям, где несут службу бойцы из Самарской области, спецредства, снаряжение, амуницию и тяжелую технику. Родные бойцов попросили у главы региона помощи в закупке дорогостоящего квадрокоптера, и Дмитрий Азаров отметил, что подобную технику регион регулярно закупает и передает бойцам в зону проведения СВО.

- Уже в ближайшее время мы передадим дополнительную технику, которая нужна нашим защитникам, – сказал губернатор. - В рамках последней поездки были переданы более 30 единиц спецтехники, в том числе для подвоза воды, топлива, тушения пожаров, машины с грузоподъемным краном, передвижные дизель-генераторы и автомобили для перевозки людей.