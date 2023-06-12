Температура воды в Волге в районе Самары упала до +16,9°C

Температура воды в Волге снизилась Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Температура воды в Волге у берегов Самары за неделю упала до уровня в +16,9°C. Такие данные опубликовали в Приволжском УГМС. Как сообщили синоптики, в понижении температуры виноват холодный атмосферный фронт.

Напомним, из-за аномально жаркой погоды температуры воды в реке в районе Самары прогрелась до 19 градусов, и многие горожане уже открыли купальный сезон. Однако за последнюю неделю, когда температура воздуха существенно снизились и в регионе прошли дожди, температура воды в Волге начала падать.

По данным синоптиков, средняя температура воды в Волге около Самары держится на отметке +17...+18°C. При этом самые низкие показатели зафиксированы у берегов Самары – здесь температура воды +16,9°C.

По прогнозам синоптиков, ждать существенного потепления в ближайшие дни не стоит.

- Погоду будет определять холодный атмосферный фронт, который идет в наш регион с севера, - пояснили специалисты Приволжского УГМС. - Будет прохладно, ветрено, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.