Паломники направляются в сторону Ташлы Фото: Алена ПРОВКИНА

В Самаре перекрыли часть ул. Демократической из-за крестного хода 12 июня 2023. Православные самарцы направляются в сторону Ташлы. Кадрами крестного хода с редакцией «КП»-Самара» поделились очевидцы.

Напомним, трехдневный крестный ход стартовал в Самаре 12 июня. Паломники направляются к чудотворной иконе Пресвятой Богородицы «Избавительница от бед». Они пройдут пешком из Самары в Ташлу более 80 км. Предполагается, что в первый день паломники пройдут около 35 км по шоссе и остановятся в поселке Курумоч. Во второй день верующим предстоит путь в 18 км до села Старая Бинарадка. В третий день паломники преодолеют 25 км по полям и лесам до села Ташла.

А в четверг 15 июня в храме Ташлы пройдет божественная литургия, затем крестный ход с иконой Божией Матери на святой источник.

Первый крестный ход к «Избавительнице от бед» состоялся еще в 1998 году. В нем ежегодно участвуют более полутора тысяч человек из разных регионов России.