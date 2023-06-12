Дмитрий Азаров поздравил жителей Сергиевского района. Фото: Правительство Самарской области

11 июня губернатор Дмитрий Азаров поздравил жителей Сергиевска с юбилеем села и района. Сергиевску исполнилось 320 лет, а району – 95.

Губернатор отметил, что сегодня у жителей Сергиевского района есть возможность приложить свои силы, таланты, пригодиться на родной земле. Он отметил труд жителей в сельском хозяйстве – в животноводстве, растениеводстве, переработке сельхозпродукции Сергиевский район является флагманом. Есть мощнейший промышленный кластер, созданы центры образования.

- Мы стараемся, чтобы развивалась и социальная сфера. Приводим в порядок детские сады, школы, больницы, строим новые ФАП. И работа эта будет продолжена, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

В частности, в районе капитально отремонтированы школы в восьми населенных пунктах, построено 6 ФАП, отремонтирована детская поликлиника и диагностический корпус районной больницы, приобретено новое оборудование. Также было получено 22 машины скорой и неотложной помощи. Приведены в порядок дома культуры в райцентре и селах Воротнее, Елшанка, Светлодольске, появилась две модельные библиотеки, школы искусств получили новое музыкальное оборудование. В девяти селах благоустроены 22 общественные территории и 43 двора. Капитально отремонтированы 43 улицы в десяти селах протяженностью свыше 30 километров. Еще 26 км дорог были построены.

Глава региона отметил, что главное богатство района – это талантливые, трудолюбивые, целеустремленные люди, настоящие патриоты России