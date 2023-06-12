В Самаре на набережной стартовал забег «Королева спорта» 12 июня 2023

Для участия в фестивале спорта зарегистрировались около 1700 человек. Фото: мэрия Самары

В Самаре 12 июня 2023 на набережной около бассейна ЦСКА ВВС стартовал забег «Королева спорта». Для участия в спортивном фестивале зарегистрировалось около 1700 человек. Об этом сообщили в мэрии Самары.

Фестиваль «Королева спорта» проходит в Самаре традиционно 12 июня. Профессионалы и любители могут попробовать свои силы в нескольких дистанциях. Это детский забег на дистанцию 600 м, корпоративный забег на 5*3 км, 3 км и 5 км. Также в программе - костюмированный забег, на 5 км, 10 км и 21,1 км. Кроме того, отдельными номинациями идет северная ходьба на 3 и 10 км, фан-забег «Самарская Миля» на 1586 метров, а также эстафета «Мама, Папа, Я - Спортивная семья». - Спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 места на всех дистанциях в абсолютном зачете награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней, а также подарками и призами от партнеров и спонсоров соревнования, - пояснили в горадминистрации. – Кроме того, всем участникам, завершившим свою дистанцию, на финише вручают уникальные коллекционные медали с символом города.