После праздника самарцы смогут уехать домой на дополнительных автобусах Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самаре 12 июня подадут дополнительные автобусы на площадь Куйбышева после салюта. Это сделано для того, чтобы горожане могли уехать домой.

В городском департаменте транспорта сообщили, на чем уехать с площади Куйбышева в Самаре 12 июня 2023: дополнительные автобусы, где стоят, маршруты. 12 июня к 22:30 перевозчик организует подачу дополнительного подвижного состава на площадь. Известно, что самарцев будут ждать автобусы девяти маршрутов - №№ 1, 2, 24, 34, 37, 41, 47, 50 и 67. Сообщается и место посадки: транспорт будет ожидать пассажиров на улице Самарской, на участке от улицы Красноармейской до улицы Льва Толстого.

Кроме того, в ночь с 12 на 13 июня время работы метрополитена и остального общественного транспорта продляют до 01:00.