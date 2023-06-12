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НовостиОбщество12 июня 2023 8:42

В Самаре 12 июня подадут дополнительные автобусы на площадь Куйбышева после салюта

В День России работа самарского общественного транспорта будет усилена
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
После праздника самарцы смогут уехать домой на дополнительных автобусах

После праздника самарцы смогут уехать домой на дополнительных автобусах

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самаре 12 июня подадут дополнительные автобусы на площадь Куйбышева после салюта. Это сделано для того, чтобы горожане могли уехать домой.

В городском департаменте транспорта сообщили, на чем уехать с площади Куйбышева в Самаре 12 июня 2023: дополнительные автобусы, где стоят, маршруты. 12 июня к 22:30 перевозчик организует подачу дополнительного подвижного состава на площадь. Известно, что самарцев будут ждать автобусы девяти маршрутов - №№ 1, 2, 24, 34, 37, 41, 47, 50 и 67. Сообщается и место посадки: транспорт будет ожидать пассажиров на улице Самарской, на участке от улицы Красноармейской до улицы Льва Толстого.

Кроме того, в ночь с 12 на 13 июня время работы метрополитена и остального общественного транспорта продляют до 01:00.