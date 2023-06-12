В Самарской области может появиться еще один речной порт Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В Самарской области намерены построить четвертый речной порт. Об этом стало известно во время выездного заседания Комитета Государственной Думы по экономической политике, которое прошло в Самаре 8 июня.

На заседании уделили особое внимание крупным проектам транспортной инфраструктуры, в частности созданию транспортного коридора «Север – Юг», маршрута «Европа – Западный Китай» и торговых маршрутов.

Директор Департамента стратегического развития минтранса РФ Артур Карлов отметил работу по созданию в Самарской области федерального портово-логистического хаба и анонсировал строительство четвертого речного порта в регионе.

- Сегодня в регионе три речных порта, к 2027 году запланировано строительство четвертого порта, который также планируется интегрировать в транспортную сеть,- пояснил эксперт. - Сегодняшние порты Самарской области интегрированы в единую глубоководную систему России и обеспечивают водное сообщение между регионами Поволжья и Урала с прикаспийскими странами, а также с выходом в Азово-Черноморский бассейн через Волго-Донской канал. Видим потенциал в данном проекте. Готовы оказывать методологическое содействие», — сообщил Артур Карлов.

Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что проект получил поддержку Президента и теперь находится на стадии активной проработки с федеральными ведомствами.

Как сообщалось ранее, место строительства нового порта пока не определено. Площадкой могут стать, в частности, Сызрань или Октябрьск.

По итогам заседания Комитета были сформированы протокольные решения, которые будут переданы в Правительство РФ.