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НовостиОбщество12 июня 2023 10:46

Самарцам показали, какое шоу устроят на фасаде театра оперы и балета в честь Дня России 12 июня

Власти пообещали, что вживую все будет выглядеть еще красивее
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Вечером самарцам покажут пиротехническое шоу

Вечером самарцам покажут пиротехническое шоу

В Самаре опубликовали видео части шоу, которое покажут горожанам на фасаде театра оперы и балета в честь Дня России. Пиротехническое шоу ждет горожан вечером 12 июня на площади Куйбышева. Видео части шоу опубликовал на своей страничке в соцсети губернатор Дмитрий Азаров. Он пообещал, что вживую все будет выглядеть еще красивее.

- Масштабное событие делаем для вас, приходите посмотреть концерт, а также на шоу, которое покажем на фасаде театра оперы и балета, - написал глава региона. - Этот день особый для каждого из нас, давайте отпразднуем его вместе!

Напомним, на площади уже начался праздничный концерт. На сцену выйдут как самарские артисты, так и знаменитые музыканты, такие как Дмитрий Маликов и Вадим Самойлов. Завершится все пиротехническим шоу.