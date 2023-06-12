Молодежь подпевала хором: на фестивале «СамФест» в Самаре выступила группа «Зверобой»

Группа "Зверобой" открыла "СамФест" Фото: Полина Ждановских

На фестивале «СамФест» в Самаре 12 июня выступила группа «Зверобой». Музыканты открыли программу праздничного концерта на площади Куйбышева. Рокеры исполнили перед самарцами самые известные свои песни.

Несмотря на прохладную погоду и небольшой дождь публика тепло встретила музыкантов.

- Несмотря на погоду отклик у людей очень хороший, - отметил вокалист Александр Носков. – Порадовало, что среди публики много молодежи, ведь молодежь – это наше будущее. Еще более радостно, что многие знали наши песни и подпевали хором. Мы выбрали самые наши духоподъемные песни и одну лирическую. Символично, когда в День России молодые люди приходят на концерт и хором поют такие песни. Благодаря этому возникает потрясающее чувство единения.

А соло-гитарист Алексей Иовчев признался, что для него это имеет особенное значение, ведь он родом из Мариуполя и переживает за свою малую родину.

- На видеоряде, который мы пускали на экране, была моя улица, мой подъезд в Мариуполе. И когда видишь, как во всех городах России люди тебе сопереживают, понимаешь, что твоя Родина вместе с тобой,- отметил музыкант.

Музыканты группы «Зверобой» отметили, что они в Самаре уже не впервые и успели полюбить волжский город.

- Самара замечательный город, у Волги даже вода сладкая – если и был рай на Земле, то он наверняка находился здесь, - отметили музыканты. - Сегодня в выступлении нам удалось все, спасибо организаторам и команде. Наш барабанщик Сережа даже сказал в конце, мол, я в мониторах не слышал лажи. А ее просто не было!