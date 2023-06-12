Выступление группы TattooIn на «СамФесте» 12 июня покорило зрителей

Сампарцы тепло приняли музыкантов Фото: Полина Ждановских

Выступление московской группы TattooIn на «СамФесте» на площади Куйбышева 12 июня покорило зрителей. Группа вошла в число 13 финалистов фестиваля и на отборочных соревнованиях 11 июня стала одним из трех суперфиналистов. А 12 июня музыканты поднялись на главную сцену «Самфеста».

Публика тепло приняла московских гостей.

- Музыканты покорили всех, площадь буквально ревела, - рассказали очевидцы «КП»-Самара».

Музыканты высоко оценили оказанный прием.

- Конкурс был очень профессиональный, все участники- сильные, достойные, мы слушали их с большим интересом,- рассказал фронтмен Роман Кузьмин. - Обошлось бехъз технических накладок, хотя пару раз из-за дождя я чуть не упал. Песни мы выбрали из списка, который утвердило жюри фестиваля, постарались, чтобы это были и баллады, и энергичные композиции.

Музыканты также рассказали, что сейчас записывают новые песни и пообещали выпустить летом новые синглы, а осенью- мини-альбом.