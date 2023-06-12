В Самаре 12 июня проходит эстафета «Игры ГТО»

Самарцы принимают участие в "Играх ГТО" на набережной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на набережной около бассейна ЦСКА 12 июня стартовала эстафета «Игры ГТО». Такие состязания проходят в регионе впервые.

Участие в эстафете принимают команды из пяти человек. Им предстоят прыжки в блину, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, приседание с гирей в руках, поднимание туловища из положения лежа на спине, а также подтягивание на высокой перекладине без рывков.

Сначала все участники должны пройти отборочный этап - преодолеть всю дистанцию, выполнив заданное количество повторений упражнения на время. Оно потом суммируется и составляет общекомандный зачет. А потом, в финальном туре каждый участник команды должен выполнить одно из испытаний на максимальное количество повторений за 60 секунд.