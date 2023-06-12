Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 июня 2023 12:22

В Самаре 12 июня проходит эстафета «Игры ГТО»

В них принимают участие команды из 5 человек
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Самарцы принимают участие в "Играх ГТО" на набережной

Самарцы принимают участие в "Играх ГТО" на набережной

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на набережной около бассейна ЦСКА 12 июня стартовала эстафета «Игры ГТО». Такие состязания проходят в регионе впервые.

Участие в эстафете принимают команды из пяти человек. Им предстоят прыжки в блину, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, приседание с гирей в руках, поднимание туловища из положения лежа на спине, а также подтягивание на высокой перекладине без рывков.

Сначала все участники должны пройти отборочный этап - преодолеть всю дистанцию, выполнив заданное количество повторений упражнения на время. Оно потом суммируется и составляет общекомандный зачет. А потом, в финальном туре каждый участник команды должен выполнить одно из испытаний на максимальное количество повторений за 60 секунд.