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НовостиОбщество12 июня 2023 13:18

В Самаре эвакуировали 1200 посетителей из ТЦ «Вива Лэнд» 12 июня 2023

Тревогу объявили из-за сработавшей пожарной сигнализации
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Посетителей торгового центра вывели на улицу

Посетителей торгового центра вывели на улицу

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре эвакуировали 1200 человек из ТЦ «Вива Лэнд» 12 июня 2023 года. Об этом журналисту «КП-Самара» сообщили очевидцы.

- Людей выводят на улицу из торгового центра, - сообщили очевидцы.

Как пояснили журналисту «КП-Самара» в ГУ МЧС по Самарской области, эвакуация торгового центра произошла из-за срабатывания пожарной сигнализации. Однако тревога оказалась ложной.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 16.44, - рассказали в ГУ МЧС. – Выяснилось, что это ложное срабатывание пожарной сигнализации на 4 этаже из-за кратковременного отключения электричества в здании. До прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 1200 человек, в том числе 250 детей. Всего привлекались 5 человек и 1 единица техники.

После этого покупатели и продавцы смогли вернуться обратно в ТЦ.