Самарцев предупредили о непогоде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре объявили желтый уровень опасности из-за непогоды. 13 июня синоптики призывают самарцев соблюдать осторожность. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

- От Приволжского УГМС получена консультация, что объявлен желтый уровень опасности, - пояснили в ведомстве. - Ночью и днем 13 июня 2023 местами в Самарской области сохранится усиление северо-восточного ветра. Его порывы составят 15-18 м/с.

В ГУ МЧС призвали водителей быть осторожнее при выполнении маневров на дорогах и соблюдать дистанцию. Также самарцам рекомендуют без необходимости не выходить из зданий и при возникновении чрезвычайных ситуаций звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».