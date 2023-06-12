Парад речных судов собрал около 90 участников. Фото: vk.com/vboats

В Самаре прошел речной Парад судов на Волге 12 июня 2023. Он собрал десятки участников. Фотографиями зрители поделились в социальных сетях

Парад на воде Aqua Weekendстал грандиозным событием. Участники прошли по акватории Волги на самых различных судах и плавсредствах – катерах, гидроциклах, яхтах и даже плавучих домах. Всего в параде приняли участие более 90 разнообразных плавсредств из Тольятти, Саратова, Воронежа, Казани, Санкт-Петербурга, Москвы, Тамбова и даже Владивостока.

- Мы были очень рады стать частью этого праздника и надеемся, что сообщество любителей отдыха на воде будет расти с каждым годом, - поделились эмоциями в команде VBOATS.

Участники прошли по Волге вдоль города на небольшой скорости. А потом на пляже Малибу на острове напротив города участников парада ждала развлекательная программа.