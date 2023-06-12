В Самаре Дмитрий Маликов рассказал, как расплатился за первую машину концертами в ДК АВТОВАЗа

Дмитрий Маликов рассказал о своей первой машине Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дмитрий Маликов в Самаре рассказал, как расплатился за первую машину восемью концертами в ДК АВТОВАЗа. Артист пояснил, что в 1990 году купил в Тольятти дефицитную черную «девятку».

- Я приобрел ее по госцене за 10 тысяч рублей, - поделился воспоминаниями Дмитрий Маликов. – До сих пор помню восемь концертов в ДК АВТОВАЗа, которые мне ради этого пришлось дать.

Как рассказал Дмитрий Маликов, в это время он учился в консерватории. Молодой человек оставлял автомобиль за несколько кварталов от учебного заведения, чтобы «не выпендриваться».

Кроме того, артист рассказал, узнает ли его песни молодежь.