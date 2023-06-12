Метеочувствительным самарцам придется непросто Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарскую область ждут сильные геомагнитные колебания в конце недели. Мощная магнитная буря в пять баллов пройдет в Самаре 17 и 18 июня. Об этом предупреждает сервис Gismeteo.

По данным сервиса геомагнитные колебания ожидают самарцев с субботы, 17 апреля. Магнитная буря продлится все выходные. В понедельник, 19 мая, магнитная буря ослабнет до 4 баллов, однако полностью сойдет на нет только к концу дня вторника, 20 июня.

Метеочувствительные самарцы из-за магнитной бури могут столкнуться с головными болями, повышенной утомляемостью и бессонницей. Специалисты советуют в этот период внимательнее относиться к своему здоровью и избегать повышенных нагрузок.