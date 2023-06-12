За звание лучших боролись 13 финалистов Фото: Полина Ждановских

В Самаре объявили победителей «СамФеста»-2023. Масштабный фестивали проходил два дня на площадках в Струковском саду и на площади Куйбышева. Его финалистами стали 13 групп со всех уголков страны. А 12 июня на площади Куйбышева выступили трое суперфиналистов и звезды российской сцены

В конце фестиваля жюри объявило победителей. Третье место на «СамФесте» заняла группа TattooIn из Москвы. На второй строчке оказалась Ольга Максимова и ее команда из Санкт-Петербурга.

А обладателей первого места «СамФеста»-2023 объявили победители прошлогоднего фестиваля – группа «Двадцать» из Хабаровска. В этом году лучшей на «СамФесте» стала группа Lesa FS из Казани.

- Это очень круто – быть победителем «СамФеста», - отметили ребята из группы «Двадцать»

А группа «Полифония» из Донецка получила приз симпатий жюри.

- Это очень крутые музыканты и мы хотим, чтобы они продолжали работать, - отметили в жюри. – Отдельного уважения заслуживает то, что они ехали в Самару 30 часов!