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НовостиОбщество12 июня 2023 18:22

Появилось видео выступления Вадима Самойлова в Самаре 12 июня 2023

Музыкант исполнил любимые хиты под видеоряд из известных фильмов
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Вадим Самойлов выступил на площади Куйбышева

Вадим Самойлов выступил на площади Куйбышева

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилось видео выступления Вадима Самойлова из «Агаты Кристи» на площади Куйбышева в Самаре 12 июня 2023 года. Музыкант исполнил всенародно любимые хиты с сопровождением видеоряда из известных фильмов, где песни группы выступали саундтреками.

Вадим Самойлов приехал в Самару для участия в фестивале «СамФест». Накануне, 11 июня, он выступил для раненых бойцов СВО в военном госпитале в Самаре. А 12 июня поднялся на сцену на площади Куйбышева.

Музыкант «зажег» публику, вызвав бурные овации Он исполнил любимые самарцами хиты. На заднем фоне зрители могли полюбоваться видеорядом с кадрами из известных фильмов, где песни группы «Агата Кристи» использовались в качестве саундтрека - «Жмурки», «Мне не больно» и др.

Горожане остались довольны выступлением артиста.