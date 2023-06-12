Красочный салют на площади Куйбышева
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре прогремел яркий салют в честь Дня России 12 июня 2023. Фейерверк на площади Куйбышева сопровождался красочным пиротехническим шоу, «сценой» для которого выступил фасад театра оперы и балета.
Самарцы были в восторге
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
На фасаде театра сменяли друг друга яркие и узнаваемые образы – космические ракеты, плодородные поля, бескрайние речные просторы самарского края и многое другое.
Представление сопровождалось композициями группы «Любэ» «От Волги до Енисея» и др.
Сотни горожан собрались полюбоваться на салют
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
После этого в небо над Самарой поднялись разноцветные стрелы салюта. Собравшиеся на площади самарцы приветствовали фейерверк радостными криками.
- Классное шоу, отличный салют» - поделились впечатлениями очевидцы.
Великолепная картина никого не оставила равнодушным
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА