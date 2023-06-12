Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 июня 2023 19:43

В Самаре прогремел яркий салют в честь Дня России 12 июня 2023

Фейерверк сопровождался красочным пиротехническим шоу
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Красочный салют на площади Куйбышева

Красочный салют на площади Куйбышева

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре прогремел яркий салют в честь Дня России 12 июня 2023. Фейерверк на площади Куйбышева сопровождался красочным пиротехническим шоу, «сценой» для которого выступил фасад театра оперы и балета.

Самарцы были в восторге

Самарцы были в восторге

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На фасаде театра сменяли друг друга яркие и узнаваемые образы – космические ракеты, плодородные поля, бескрайние речные просторы самарского края и многое другое.

Представление сопровождалось композициями группы «Любэ» «От Волги до Енисея» и др.

Сотни горожан собрались полюбоваться на салют

Сотни горожан собрались полюбоваться на салют

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После этого в небо над Самарой поднялись разноцветные стрелы салюта. Собравшиеся на площади самарцы приветствовали фейерверк радостными криками.

- Классное шоу, отличный салют» - поделились впечатлениями очевидцы.

Великолепная картина никого не оставила равнодушным

Великолепная картина никого не оставила равнодушным

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА