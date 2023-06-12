Новые звезды зажглись в День России в Самаре благодаря фестивалю «САМ.ФЕСТ»

Дмитрий Азаров встретился с финалистами фестиваля

12 июня губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с финалистами и победителями фестиваля авторской песни «САМ.ФЕСТ», который объединил музыкантов со всей страны.

На творческий конкурс фестивали подали более тысячи заявок со всей страны. В итоге были определены только 13 финалистов, прошедших строгий творческий отбор. Они получили шанс выступить 11 июня в Струковском саду и из их числа жюри конкурса были определены три победителя, которые выступили на Гранд-финале фестиваля в День России 12 июня на пл. Куйбышева.

В этом году в число абсолютных победителей вошла московская группа TattooIN, которая объединила ярких и разноплановых музыкантов. Также финалисткой стала исполнительница Lesa FS – Олеся Назырова – из Казани, которая выпустила первую песню в 14 лет, а уже в 16 записала альбом. Также в суперфинале оказалась группа Ольги Максимовой из Санкт-Петербурга, которая обожает джаз.

Эти авторы-исполнители встретились с наставниками, кураторами и членами жюри фестиваля. Для них были проведены лекции и мастер-классы на темы создания музыкальных произведений, звукозаписи, сведения, мастеринга и выпуска композиций, а также грамотного продвижения их в медиа-пространстве. Кроме того, абсолютные финалисты получат возможность записать по одной авторской композиции с продюсером и издать свои композиции на фестивальном сборнике, который также будет выпущен на популярных цифровых площадках. Также, победители конкурса получат призовые сертификаты, которые можно будет потратить на приобретение музыкального оборудования или инструментов со скидкой.

Дмитрий Азаров во время встречи поздравил финалистов

- Вы все уже победители, потому что вы вышли в финал и здесь точно нет побежденных. Я очень надеюсь, что благодаря нашему фестивалю «САМ.ФЕСТ» – совместному проекту с Президентским фондом культурных инициатив – вы сделаете серьезный шаг к славе, творческому мастерству. Я очень надеюсь, что этот фестиваль вам помог вырасти, и вас будут узнавать, – обратился Дмитрий Азаров к финалистам.