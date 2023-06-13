Реконструкция водозабора с водопроводом завершается в селе Самарской области

В дальнейшем специалисты должны будут еще выполнить озеленение территории и ее благоустройство. Фото: национальныепроекты.рф

В Кошкинском районе Самарской области идет завершающий этап реконструкции водозабора с водопроводом. Обновление началась в 2020 году в селе Орловка. Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

На данный момент техническая готовность объекта составляет 96%. Были пробурены две новые водозаборные скважины глубиной 224 м. Также сделаны станции с насосами, подающими воду через очистные сооружения в водонапорные башни.

А фильтры удалят из воды грубые загрязнения и излишнюю концентрацию железа и марганца, есть и промывочные насосы. Вдоль улиц села проложили новый водопровод, его протяженность достигает 12 км. Он обеспечит бесперебойную подачу воды местным жителям.

Сейчас идут электромонтажные работы. В дальнейшем специалисты должны будут еще выполнить озеленение территории и ее благоустройство. По данным регионального министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, всего в этом году в Самарской области в ходе реализации федерального проекта «Чистая вода» планируется ввести в эксплуатацию семь объектов питьевого водоснабжения.

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