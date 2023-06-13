Итоги Добро.Конференции-2023 подвели в Самаре

Была презентована модель деятельности центров помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Фото: национальныепректы.рф

В Самаре завершилась всероссийская Добро.Конференция, в ней участвовали около 4,5 тысяч человек из 88 регионов России. Об итогах масштабного мероприятия сообщает портал национальныепроекты.рф.

На конференции объявили о начале работы 301 нового Добро.Центра и презентовали актуальные проекты федерального масштаба. Так, дан старт волонтерской программе всемирного фестиваля молодежи-2024, определены 100 пилотных вузов, в которых с 1 сентября будет внедрен курс «Обучение служением», разработана программа по социализации военнослужащих СВО для штабов #МЫВМЕСТЕ.

Новые центры появятся в ряде регионов России. Их руководители подписали лицензионное соглашение на получение франшизы. Также в ходе церемонии объявили 19 победителей грантового конкурса Росмолодежь.Гранты и Ассоциации волонтерских центров на развитие Добро.Центров.

Была разработана и базовая программа, которая ляжет в основу работы штабов #МЫВМЕСТЕ по взаимодействию с военнослужащими СВО и их семьями. Выработанные меры поддержки военнослужащих и их семей будут тестироваться и тиражироваться на базе инфраструктуры штабов.

Также была презентована модель деятельности общественных центров помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. В 2024 году будет запущено пилотирование проекта для сбора обратной связи, выработки стандартов и методических рекомендаций, а в 2025–2026 годах проект будет масштабирован на уровне регионов.

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