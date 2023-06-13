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НовостиОбщество13 июня 2023 5:05

В рабочих чатах 20% жителей Самары больше всего раздражают картинки и гифки

Еще 13% нервирует сам факт наличия деловой переписки в мессенджере
Ирина СИНЕГУБОВА
Возмущают самарцев также грамматические ошибки и повтор информации в чате.

Возмущают самарцев также грамматические ошибки и повтор информации в чате.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно опросу сервиса SuperJob, 20% жителей Самары, которые состоят в деловой переписке в мессенджерах, больше всего раздражает в рабочих чатах сообщения не по делу, картинки, гифки, онлайн-открытки с приветствиями и поздравлениями.

Еще 13% нервирует сам факт наличия деловой переписки в мессенджере, 7% возмущают сообщения в нерабочее время, 6% раздражают глупые вопросы, выдающие некомпетентность коллег и начальства, а также отсутствие конкретики в сообщениях.

Помимо этого, возмущают самарцев грамматические ошибки и повтор информации в чате (5% и 4%). Остальных респондентов раздражает большое количество сообщений, наличие нескольких чатов в разных мессенджерах, безэмоциональность и обезличенность общения, а также голосовые и слишком длинные сообщения.

В числе других претензий к рабочим чатам упоминались смайлы, сленг, жалобы, переклички, требования общаться в конкретном мессенджере. Только у 20% опрошенных переписка с коллегами в чатах не вызывает негативной реакции.

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