Автомобиль Hyundai перевернулся на трассе М-5 «Урал» в Самарской области

В настоящий момент причины и обстоятельства аварии неизвестны. Фото: "Происшествия Тольятти"

В ночь на вторник, 13 июня, примерно в 3:25 на трассе М-5 «Урал» в Самарской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля Hyundai. Об аварии сообщили очевидцы в социальных сетях.

— Молодой водитель серебристого Hyundai ехал в сторону Самары. Он не справился с управлением, и транспортное средство перевернулось, — рассказал очевидец ДТП.

В настоящий момент причины и обстоятельства аварии неизвестны. Их предстоит установить специалистам. Полицейские выяснять все подробности произошедшего.

Напомним, 11 июня в Самаре произошло ДТП на пересечении улиц Физкультурной и Калинина, там столкнулись отечественный легковой автомобиль Lada и иномарка Kia. Иномарку от удара откинуло на тротуар, где она снесла ограждение.

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