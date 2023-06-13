Очевидцы сообщили о мужчине, который стрелял на улице в Самаре 12 июня 2023

Нарушителя спокойствия заметили в переулке Штамповщиков Фото: Скриншот с видео

Очевидцы сообщили о происшествии на Безымянке в Самаре. Якобы вечером в понедельник, 12 июня 2023 года, кто-то открыл стрельбу у дома № 7 в переулке Штамповщиков. Момент попал на видео.

На кадрах видно, что по двору идет мужчина. В руке у него предмет, очень похожий на пистолет. Он кричит кому-то впереди: «Иди сюда, тварь!» и несколько раз стреляет в ту сторону. Судя по всему, мужчина пытался кого-то припугнуть пневматическим оружием.

- Неадекватов все больше. Скоро по городу страшно будет ходить. Как обычным людям сосуществовать с такими вот кадрами? – комментируют ролик интернет-пользователи.

Редакция «КП-Самара» обратилась за комментарием в ГУ МВД по Самарской области. В пресс-службе ведомства сообщили, что информация по данному поводу в полицию не поступала.

- При опросе жителей домов информация о стрельбе не подтвердилась, - отметили в облглавке.

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