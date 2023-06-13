Свободные места в детсадах распределят в Самаре 16 июня 2023 года

Места распределят в автоматизированном порядке Фото: администрация Самары

В пятницу, 16 июня, в Самаре состоится очередное распределение мест в детских садах на 2023-2024 учебный год. Этот процесс пройдет в автоматизированном порядке, сообщает пресс-служба городской администрации.

Родителей просят заранее проверить данные в электронных заявлениях. При обнаружении неточностей следует обратиться в МФЦ. О предоставлении ребенку места сообщат представители детского сада. Также результат распределения можно узнать самостоятельно с помощью портала es.asurso.ru или es2p.asurso.ru (раздел «Поиск заявлений»).

Чтобы подтвердить свое согласие с предоставленным местом, родители должны будут в течение 10 рабочих дней прийти в садик и написать письменное заявление. Для несогласия следует обращаться в МФЦ.

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