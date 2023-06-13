Дмитрий Азаров поздравил победителей фестиваля «САМ.ФЕСТ» в День России

Победители конкурса смогли поучаствовать в шоу вместе с известными российскими звездами. Фото: Юлия Рубцова

В Самарской области ярко отметили День России и провели гранд-финал фестиваля авторской песни «САМ.ФЕСТ» на площади Куйбышева. Губернатор Дмитрий Азаров поздравил жителей с праздником, а финалистов фестиваля еще и с победой.

— Я от всей души поздравляю вас с праздником. Желаю мира, добра и благополучия. Замечательный всероссийский «САМ.ФЕСТ» стал достойным подарком всем нам в важный праздник – День России, — сказал глава региона.

Также губернатор поблагодарил земляков, которые с оружием в руках стоят на защите Родины в зоне проведения спецоперации. В День России объявили и имена победителей «САМ.ФЕСТа» .Гранд-финалистом стала Олеся Назырова из Казани, выступающая под псевдонимом Lesa FS. Девушка выпустила первую песню в 14 лет, а в 16 записала альбом.

В этом году в фестивале участвовали коллективы из Донецка – группы «Дуглас», «TOLK» и «Полифония». Последние стали обладателями специального приза жюри конкурса. Победители конкурса смогли поучаствовать в шоу вместе с известными российскими звездами.

А одной из самых ярких особенностей празднования Дня России стало уникальное пиротехническое и мультимедийное шоу, которое впервые состоялось на фасаде здания театра оперы и балета. Сюжеты 3D-проекции были посвящены Дню России и синхронизированы с пиротехническим шоу.

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