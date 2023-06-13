Часть жителей микрорайона Волгарь в Самаре остались без горячей воды 13 июня 2023

Горячей воды в домах жителей Волгаря не будет до 27 июня 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 13 июня 2023 года, жители части микрорайона Волгарь в Самаре остались без горячей воды. Это связано с проведением плановых ремонтных работ на котельной № 1. Об этом сообщает администрация Куйбышевского района.

Горячую воду отключили в домах, расположенных по следующим адресам: бульвар Засамарская Слобода, 1, 3, 5, 9; улица Осетинская, 14, 16, 18, 19; улица Виталия Талабаева, 2, 4, 6, 8 и улица Петра Алабина, 2 и 6. ГВС у жителей Волгаря не будет в течение двух недель – до 27 июня 2023 года.

Напомним, горячей воды сейчас нет и у жителей части Промышленного и Кировского районов Самары. Ее отключили на время гидравлических испытаний, которые продлятся до 18 июня 2023 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.