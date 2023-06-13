Утиная семья остановила движение на ул. Солнечной в Самаре

Маму-утку с птенцами заметили в районе глазной клиники Фото: скриншот видео

В понедельник, 12 июня 2023 года, утиная семья остановила движение на улице Солнечной в Самаре. Мама-утка вместе со своими птенцами шла со стороны школы № 139 в направлении глазной клиники. Один из автомобилистов снял необычных пешеходов на видео.

Куда именно направлялась утиная семья, неизвестно. Возможно, к небольшому озеру, которое расположено неподалеку. Отметим, что до этого пернатых видели на детской площадке в районе 6-й просеки. Правда, то же самое это семейство или нет, сказать трудно.

Отметим, в последнее время утиные семьи на улицах Самары не редкость. В конце мая 2023 года горожане видели, как мама-утка переводила своих птенцов через улицу Ново-Садовую. Произошло все в районе Самарского зоопарка. Хотя пернатые пересекали дорогу в неположенном месте, ДТП удалось избежать. Они благополучно перешли на другую сторону.

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