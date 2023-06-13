Житель Самарской области похитил у пенсионеров машины «ЖУК» и «Москвич»

Автомобиль «Москвич» был ранее отбуксирован и сдан в один из пунктов приема металла. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В конце мая в Сызрани у 72-летней местной жительницы из гаража по улице Базарной похитили автомобиль «ЖУК» 1985 года выпуска в неработающем состоянии. Ущерб был оценен в 150 тысяч рублей.

— В этот же день в полицию обратился 66-летний мужчина, от дома которого на улице Красноярской был похищен автомобиль «Москвич» 1975 года выпуска, снятый с регистрационного учета. Ущерб составил 20 тысяч рублей, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские обнаружили похищенную машину «ЖУК», она была погружена на эвакуатор и двигалась по автодороге из Сызрани в соседний город Октябрьск. Оперативники связались с водителем грузовика и тот под предлогом поломки эвакуатора остановил груженый автомобиль на обочине.

Тогда вора, который находился в это время в кабине грузовика, задержали. Оказалось, украденный «ЖУК» он хотел отвезти в пункт приема метала в Октябрьск, а автомобиль «Москвич» был ранее отбуксирован и сдан в один из пунктов приема металла.

32-летний житель Сызрани ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабеж. В настоящий момент возбуждены уголовные дела, расследование продолжается.

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